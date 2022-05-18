أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء) طرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين، ردا على إجراء مماثل اتخذته تلك الدول ضد دبلوماسيين روس.

وأعلنت الوزارة أنها قررت طرد دبلوماسيين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأنها أبلغت سفراء بقرارها هذا اليوم، موضحة أنها استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق.

وقالت الخارجية الروسية إن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا جاء ردا على إجراء مماثل من باريس، وهو ما أدانته باريس واعتبرته قرارا لا يستند إلى أي أساس شرعي.

وكانت فرنسا طردت نحو 30 دبلوماسيا روسيا في بداية أبريل الماضي، بدعوى أن ممارساتهم تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا، كما أعلنت في وقت سابق أن 6 دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

وأفادت الخارجية الروسية بأنها ستطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا من موسكو، وهو ما أدانه رئيس الوزراء الإيطالي واعتبره عملا عدائيا، مؤكدا ضرورة عدم غلق القنوات الدبلوماسية مع موسكو.