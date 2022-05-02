قررت إسرائيل فرض إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 3 أيام اعتباراً من عصر (الثلاثاء) وحتى صباح (الجمعة) من هذا الأسبوع بمناسبة يوم الاستقلال.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ستتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم (الجمعة) بحسب الوضع الأمني، لافتاً إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط.وكانت إسرائيل قررت الأسبوع الماضي مواصلة إغلاق معبر بيت حانون «إيرز»، المخصص لعبور العمال والتجار والمرضى من قطاع غزة إلى أراضيها حتى إشعار آخر. وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، بأن السلطات الإسرائيلية قررت مواصلة إغلاق حاجز بيت حانون «إيرز»، حتى إشعار آخر، بعد البدء في إغلاقه اعتباراً من (الأحد). وربط وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال جلسة لتقييم الأوضاع، قرار إعادة فتح المعبر بعودة الهدوء والاستقرار بشكل الكامل. وحمّل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من غزة، بحسب الصحيفة. واعتباراً من صباح (الأحد)، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع. وكان من المقرر أن يعبر مئات العمال الفلسطينيين من غزة ممن يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك. ويحمل 12 ألف فلسطيني تصاريح عمل في إسرائيل، وفي مارس الماضي، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترفع العدد إلى 20 ألفاً، وفق قناة آي 24 نيوز العبرية.يذكر أنه يعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ عام 2007.