عين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم (الأربعاء)، بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو وزيرا للخارجية. ويعزز تعيين بوتو زرداري شريكه في التحالف دورا كبيرا في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي.

ويعد وزير الخارجية الجديد على نطاق واسع سياسيا ليبراليا وسليل عائلة سياسية رائدة في البلاد.

واغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي عام 2007، كما شُنق جده ذو الفقار علي بوتو، الذي كان أيضا وزير خارجية سابقا ورئيسا للوزراء فيما بعد، في عام 1979.

وسيرافق بوتو زرداري (33 عاما)، شهباز شريف، (الخميس)، في زيارة إلى السعودية لتعزيز التجارة والاستثمار في مسعى لإصلاح العجز المتنامي في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية. وهي أول زيارة خارجية لشريف منذ أن تولى رئاسة الوزراء.

وأفاد بيان أصدره مكتب شريف أنه سيجري محادثات في السعودية «تركز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة». كما سيبحث الجانبان أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.