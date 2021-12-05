قتل ما لا يقل عن 79 مسلحا و29 جنديا، في هجوم إرهابي على قاعدة «جي 5» العسكرية في غرب النيجر. وقال مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (الأحد)، إنه وفقا للعاملين في قاعدة فيانتو في منطقة تيلابيري، فقد وصل مهاجمون مسلحون مجهولون بالمئات على متن دراجات بخارية.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن هناك عددا من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل، التي أعلن بعضها مبايعته لتنظيمي القاعدة وداعش.يذكر أن النيجر البالغ تعدادها نحو 25 مليون نسمة، تشهد غالبا هجمات خطيرة، خصوصا في المناطق الحدودية مع مالي.وتم تأسيس قوة «جي 5» المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس موريتانيا والنيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو، لتحقيق النظام في مناطقهم الحدودية المشتركة.ويقدم تحالف الساحل، الذي دشنته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عام 2017، الدعم لهذه المنطقة، التي تمتد من السنغال في الغرب إلى جيبوتي في الشرق.