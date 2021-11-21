بعد أيام قليلة من ترشح سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس (السبت)، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية العليا للاقتراع في بنغازي.وبترشح رئيس البرلمان للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، يصبح المرشح الرابع والعشرين في أول اقتراع رئاسي في تاريخ البلاد. وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أعلنت ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23 شخصاً، مؤكدة أن مقار المفوضية تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية. وأوضحت أنه حتى يوم (الخميس)، استقبل مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كلا من المرشحين عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق، وعبدالسلام يونس رحيل أستاذ القانون العام، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، ومحمد خالد الغويل الخبير الاقتصادي وكيل وزارة التخطيط سابقاً.كما استقبلت الإدارة مروان عميش رئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي، وعبدالحكيم اكشيم عضو هيئة التدريس بقسم التربة والمياه بكلية الزراعة طرابلس، وإسماعيل الشتيوي رجل الأعمال والرئيس الفخري لنادي الأهلي طرابلس، وفق البيان الذي أضاف «استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي».واحتفلت المفوضية بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا البطاقات الانتخابية من المراكز الانتخابية حتى الأربعاء، وقررت تمديد ساعات العمل اليومية لمراكز توزيع بطاقات الناخبين بواقع ساعتين، وفقاً لبيان من مدير التوعية بمفوضية الانتخابات خالد المناعي.وسبق أن أكدت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين يُعد مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.واعتبرت أن الخطوة التالية تتمثل في إعلان القوائم الأولية لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة 12 يوماً. ولفتت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ«القوائم النهائية»، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون.