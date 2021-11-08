قضت محكمة جزائرية بالسجن 20 عاما بحق الإرهابي الإخواني المدعو أحسن زروقان المكنى «أبو الدحداح جلبيب» الذي تم توقيفه نهاية العام الماضي.وأصدرت محكمة الجنايات بمنطقة «الدار البيضاء» في الجزائر العاصمة اليوم (الإثنين) حكماً نهائياً ضد الإرهابي الإخواني المنتمي لتنظيم «داعش» المكنى «أبو الدحداح»، وقضت بحرمانه من حقوقه السياسية والمدنية. وأدانت المحكمة الإرهابي في التهم التي وجهت إليه وهي «الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحمل أسلحة حربية من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة متفجرات».وكشف القبض على الإرهابي الذي كان ينتمي لتنظيم القاعدة ثم لتنظيم داعش عن مخابئ لأسلحة حربية شرقي البلاد، وفضح مخطط حركة «رشاد» الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب في الجزائر.وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اعتقال «أبو الدحداح» خلال عملية في ولاية جيجل شمالي شرق الجزائر. وقالت الوزارة إن قوة من الجيش تمكنت خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار بالقرب من بلدية العنصر بجيجل من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير «أبو الدحداح» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994.