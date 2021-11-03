استدعت الحكومة اليمنية، (الثلاثاء)، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان لها، إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفيرها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الماضي، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني؛ فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور.وأضاف البيان: «إن اليمن حكومة وشعباً ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته».يأتي ذلك بعد يومين من تفويض الحكومة اليمنية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاتخاذ الإجراء المناسب.