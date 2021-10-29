فيما دعت قوى سياسية لمظاهرات مليونية غدا (السبت)، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الجمعة)، أنه لا يوجد أي اعتراض على «التظاهر السلمي»، مؤكد أنه حق مكفول ومشروع. وأضاف: متى ما كانت المظاهرات سلمية، فإن القوات الأمنية لن تتدخل.ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن البرهان قوله إن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم هذا الأسبوع، في أعقاب حل مجلسي السيادة والوزراء. وأضاف أن من وجدت اللجنة في مواجهته تهمة سيحال إلى الأجهزة العدلية، ومن لم تجد في مواجهته تهمة سيخلى سبيله.وكان البرهان كشف في وقت سابق أن الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أسبوع، مضيفاً أن القوات العسكرية ستختار رئيس وزراء من التكنوقراط.