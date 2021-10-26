التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر مع وفد من برنامج الأغذية العالمي برئاسة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات لدعم جهود الانتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار في اليمن، وأوجه التعاون المشترك المستقبلية بين الطرفين بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية.

وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بنموذج عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الداعمة لمنظومة المياه وغيرها من المشاريع والبرامج في قطاعات عمل البرنامج.

وقدم الوفد عرضًا مرئيًا لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي بلغت 204 مشاريع ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

يذكر أن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بلغت في قطاع التعليم 41 مشروعا ومبادرة من مدارس ومؤسسات تعليمية وغيرها من مشاريع، فيما بلغت مشاريع الصحة 22 مشروعا ومبادرة، ووصلت مشاريع ومبادرات قطاع النقل 36 مشروعا ومبادرة من طرق ومطارات ومشاريع متعددة، وبلغ عدد مشاريع قطاع الزراعة 18 مشروعا ومبادرة، و26 مشروعا ومبادرة في قطاع الطاقة، و17 مشروعا ومبادرة في قطاع بناء قدرات المؤسسات الحكومية، بينما وصلت مشاريع ومبادرات قطاع المياه 32 مشروعا ومبادرة.