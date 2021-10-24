كشف أكاديميون في جامعة صنعاء، أن مليشيا الحوثي اقتحمت اليوم (الأحد)، السكن الجامعي وطلبت من أسر المتوفين والمتقاعدين المغادرة، مؤكدين أن المسلحين صادروا أثاث كل من رفض المغادرة وطردوه من مسكنه.وأفادت المصادر، بأن المليشيا أجبرت أسر المتوفين على التوقيع على تنازل عن الشقق التي يسكنونها مقابل تسليمهم الأثاث، فيما طردت من رفضوا وصادرت مستلزماتهم الخاصة، ووصفت المصادر هذه الإجراءات بأنها تعسفية وغير قانونية ومخالفة للوائح جامعة صنعاء التي تنص على أن السكن الجامعي من حق أسرة الأكاديمي المتوفى حتى تتوفى أرملته أو تتزوج أصغر بناته.وتشمل العائلات أطفال أكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في التعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاره، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات وباتوا عاجزين عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.وأفصحت إحصاءات حقوقية عن تعرض مدرسي جامعة صنعاء لانتهاكات كبيرة بينها طرد عائلات 164أكاديميا من المساكن العائلية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتسليم الشقق لمسلحي المليشيا. وداهمت مليشيا الحوثي( الخميس)، منزل أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء عادل شمسان واختطفته واستولت على منزله في شارع الثلاثين بمنطقة شملان بعد طرد عائلته.