رفضت حركة طالبان عودة الموظفات العاملات في مؤسسات الحكومة في العاصمة كابول إلى العمل الأسبوع القادم. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن رئيسة قسم التوعية العامة في بلدية كابول نعمة الله باركزاي قولها: إن العديد من الموظفات طلب منهن عدم الحضور إلى أعمالهن، كاشفة أن مسؤولين يعدون خطة جديدة للسماح للنساء بالعمل في المكاتب الحكومية. ولفتت باركزاي إلى أن الخطوة لا تشمل النساء العاملات في قطاعي الصحة والتعليم، وأن رواتب جميع الموظفات الحكوميات سيتواصل دفعها.ومنذ استعادة سيطرتها على أفغانستان بالكامل، صرحت طالبان بأن الحركة يمكن أن تسمح للمرأة بمزيد من الحرية في إطار الشريعة الإسلامية.وأفاد نائب رئيس الوزراء بالإنابة عبدالسلام حنفي أثناء زيارته إلى روسيا (الأربعاء)، بأن النساء في جميع أنحاء البلاد سيواصلن العمل في مراكز الشرطة وفي مكاتب الجوازات، مضيفا: «نحاول توفير ظروف عمل للمرأة في القطاعات التي تحتاجها، وفق الشريعة الإسلامية».