تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الشهر الماضي عن وجود مخطط حوثي لاستهداف المناطق المحررة في جنوب اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار، أفصح مصدر أمني في محافظة أبين اليوم (الأحد) عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من 14 حوثيا في مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وأعلن المصدر أن القوات الأمنية داهمت قرية «الكمع» التي كان يتواجد فيها المسلحون واشتبكت معهم وقتلت مسلحا وأصابت 4 آخرين وقبضت على 9 حوثيين فيما أصيب 3 جنود في العملية. ولفت إلى أن المداهمة جاءت بعد معلومات قدمها رئيس الخلية المعتقل قبل أسبوعين. وأكد المصدر أن الخلية الحوثية كانت تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مصالح حيوية وقيادات عسكرية في محافظات أبين وعدن ولحج. وذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة الخلية على أسلحة ومعدات اتصالات وألغام وملصقات حوثية وكتيبات للصريع حسين بدر الدين الحوثي، لافتاً إلى أنها جندت عددا من الأطفال وعقدت دورات طائفية لهم.وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أعلن ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، كاشفا أن أعضاء الخلية أقروا بأنهم كانوا يخططون لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة والسلطة المحلية واستهداف المعسكرات. وتعهد المحافظ باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت، داعياً المواطنين إلى مؤازرة القوات العسكرية والأمنية.