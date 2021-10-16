كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن دبلوماسيون أتراك تجسسوا على 3 معارضين في لوكسمبورج وأرسلوا تقارير لوزارة الخارجية في أنقرة، بحسب وثائق قضائية أوردها الموقع، اليوم (السبت)، مؤكداً أنهم جمعوا معلومات استخباراتية لتحريك دعاوى جنائية ضدهم.وقال إن المدعي العام في تركيا استخدم هذه التقارير في لائحة اتهام ضد المعارضين الثلاثة بتهمة الإرهاب.ووفق قرار صادر عن المدعي أدم أكنجي في 24 ديسمبر 2018، فتح الادعاء العام في أنقرة تحقيقاً منفصلاً بشأن 3 أتراك، أدرج الدبلوماسيون الأتراك أسماءهم على قائمة الملاحقين، دون أدلة قاطعة على ارتكاب مخالفات. وطبقًا للوثائق، وجه أكنجي إلى هؤلاء الأتراك تهم «الانتساب لجماعة إرهابية».وكشف الموقع أن السفير التركي في لوكسمبرج محمد هالوك إليجاك، أرسل بين عامي 2016 و2018، التقارير التي أفضت إلى تحريك دعاوى ضد المعارضين الأتراك، إلى أنقرة.ويتعرض معارضو حكومة أردوغان بالخارج، خصوصاً أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن لعمليات مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف.وتتجسس السفارات التركية على المواطنين الذين سجلوا من أجل الحصول على خدمات قنصلية. ونشر موقع «نورديك مونيتور» في يونيو تقرير لوزارة الخارجية التركية، مصنف سري، يظهر أن السفارة التركية في كوسوفو تجسست على 78 شخصاً سجلوا مهنهم كمعلمين عندما تقدموا بطلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات مختلفة. ونشر الموقع وثائق أيضاً عن تجسس السفارات التركية في دول أبرزها ألمانيا على معارضين.