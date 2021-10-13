تواصلت الاحتجاجات والتنديدات بالصمت الدولي على جرائم الحوثي بحق المدنيين في مأرب، وانتفض مئات المحتجين من المدنيين مستنكرين تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يتعرضون له في مختلف مديريات المحافظة من قصف عشوائي.وتجمع المئات من النازحين وأبناء مأرب بينهم نساء أمس (الثلاثاء)، أمام مقر المنظمات الإنسانية، معربين عن غضبهم الشديد إزاء الصمت الإقليمي والعالمي وتنصل المنظمات الحقوقية والإنسانية من واجبها الإنساني لأكثر من 20 يوما يعيشها سكان مديرية العبدية تحت الحصار المطبق، والقصف المكثف بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً، وإغلاق المنافذ وزراعتها بالألغام، ومنع دخول الأغذية والمياه الصالحة للشرب وحليب الأطفال والمشتقات النفطية والغازية والأدوية.بدورها، حذرت منظمة «سام» للحقوق والحريات، من تبعات الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على مديرية العبدية منذ 3 أسابيع.