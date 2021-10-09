استبعدت طالبان التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الجماعات الإرهابية في أفغانستان، واتخذت الحركة هذا الموقف في ظل أول محادثات مباشرة بين الخصمين السابقين منذ انسحاب واشنطن في أغسطس الماضي.وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين، اليوم (السبت): إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن في ملاحقة فرع تنظيم داعش في أفغانستان. وأضاف: نحن قادرون على مواجهة داعش بشكل مستقل.ويجتمع مسؤولون كبار من طالبان وممثلون عن الولايات المتحدة اليوم (السبت) وغداً (الأحد) في الدوحة. وقال مسؤولون من الجانبين إن القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل كبح جماح الجماعات المتطرفة وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد. وقد أبدت طالبان مرونة بشأن عمليات الإجلاء.وكان داعش أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات، بما في ذلك تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 46 وجرح العشرات أثناء صلاتهم في مسجد في قندوز أمس (الجمعة). ونفذ التنظيم الإرهابي عدة هجمات دامية منذ ظهوره في شرق أفغانستان عام 2014..واجتماعات نهاية الأسبوع في الدوحة هي الأولى منذ انسحاب الأمريكيين من أفغانستان في أواخر أغسطس، منهيةً بذلك وجوداً عسكرياً استمر 20 عاما، وصعود طالبان إلى السلطة في البلاد. وقد أوضحت الولايات المتحدة أن المحادثات ليست مقدمة للاعتراف بالحركة.وتأتي المحادثات في أعقاب يومين من المناقشات الصعبة بين المسؤولين الباكستانيين ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في إسلام آباد. وكانت أفغانستان محور المحادثات، وحث المسؤولون الباكستانيون الولايات المتحدة على التواصل مع حكام أفغانستان الجدد والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الدولية لدرء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان.