أغلقت السلطات الأفغانية اليوم (الثلاثاء) معبرا حدوديا بين أفغانستان وباكستان بالحواجز الأسمنتية إلى أجل غير مسمى، في وقت أعلنت فيه حكومة طالبان تشكيلها لجنة مشتركة لتحسين الوضع الأمني في البلاد وإصدارها جوازات سفر.وقال بيان من مكتب حاكم ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، إن المعبر الحدودي «سبين بولداك-تشمن» أغلق من الاتجاهين، ردًا على فشل باكستان في الوفاء بالتزاماتها على الحدود.وأضاف البيان أن الحدود ستبقى مغلقة أمام حركة المرور والعبور، طالما أن الجانب الباكستاني لم يحل المشكلة، وتتهم السلطات الأفغانية باكستان بخلق مشاكل للمرضى والمسافرين والتجار بدلا من تسهيلها.وأصدر رئيس الوزراء بالوكالة الملا محمد حسن آخوند توجيهات بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في أفغانستان لتحسين الوضع الأمني في ظل استمرار هجمات يشنها «تنظيم داعش» في ولاية خراسان. وستعمل اللجنة المشتركة على تنسيق عمل الأجهزة الأمنية، كما سبقها تكليف لجنة وزارية لضبط الأمن ووضع خطط لمواجهة أي تفجيرات محتملة من قبل التنظيم الإرهابي الذي يمثل التهديد الأكبر لحكومة طالبان. ووجه اجتماع للحكومة تعليمات لوزارة الداخلية باستئناف إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية للأفغان.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي، إنه سيتم إصدار جوازات سفر للمواطنين الأفغان الراغبين في الحصول عليها، موضحا أن هذه الجوازات ستحمل الاسم الحالي للبلاد وهو «جمهورية أفغانستان الإسلامية».وأفاد بأن إدارة الجوازات طلبت من جميع الموظفات العاملات في الإدارة العودة إلى وظائفهن لاستئناف عملية إصدار الجوازات. فيما أعلن رئيس دائرة الجوازات في وزارة الداخلية عالِم جول حقاني، أن 25 ألف جواز سفر جاهزة للإصدار للمواطنين الأفغان.