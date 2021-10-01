رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بعودة رئيس الوزراء اليمني والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون لحكومة اليمن والشعب اليمني الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهماتها وقيادة جهود الإصلاحات التي يحتاجها الشعب اليمني في كافة المجالات.

وشدد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالوفاء بالتزاماتها والعمل معاً بشكل بناء لإنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث الممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

كما أكد ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني الشقيق.