اعتمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم (السبت) التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، التي أعلن عنها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين.

كما أعلن كذلك عن نقل ملف الأمن الغذائي والمائي لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وعبدالله الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، فيما احتفظ بقية الوزراء بمناصبهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن «الحكومة الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة، ستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها؛ لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية، وتهدف إلى تسريع العمل الحكومي، ومواكبة المتغيرات العالمية».