شدد وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على رفض الحركة «بشكل قاطع» وجود أي قاعدة عسكرية في أفغانستان. ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن مجاهد اليوم (الجمعة) قوله: نحن لا نسمح لأي أجنبي مسلح بالتواجد على أرضنا، نحن نتعامل مع العالم وحتى الأمريكيين لكن ضمن مبادئنا. وأفاد: «لن نسمح لأحد أن يستخدم أرضنا ضد دول أخرى، لذلك لن نسمح لمسلحين أجانب بالتواجد في الأراضي الأفغانية». وأكد مجاهد أن الحركة التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وإنما تطالب بإعادة أموال البلاد. وقال: «نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني، لكن أشرف غني سرق أموال البلد، ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف، وهذا حق الشعب ومصارفنا، لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيئا، الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها». واعتبر أن بوسع روسيا ودول أخرى البدء في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية في أفغانستان. وتابع «لا أعرف مشاريع محددة، ولكن يمكن لمختلف الشعوب مساعدتنا. يمكن لروسيا وتركيا أيضا المساعدة بمشاريعهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أفغانستان.