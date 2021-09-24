نجحت السلطات العراقية في اعتقال 5 من تنظيم «داعش» خلال عمليات استهدفت القضاء على فلول التنظيم الإرهابي. وأفادت قيادة عمليات العاصمة العراقية اليوم (الجمعة) بأن قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى «أبو عائشة». وأوضح أن «أبو عائشة» يسكن منطقة جرف الصخر في بابل ومطلوب قضائياً، حيث تم اعتقاله بعد رصد تواجده في منطقة الدوانم غربي بغداد.ولفت البيان إلى أن قوة من اللواء 24 فرقة المشاة السادسة تمكنت من القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، أحدهم يسكن محافظة السليمانية حالياً، بعد ورود معلومات تفيد بتواجدهما ضمن قطاع مسؤولية الفرقة غربي بغداد. وأعلن القبض على متهم مطلوب للمحكمة الجنائية المركزية وفق المادة 4/1 إرهاب عند محاولته دخول بغداد، ويسكن حالياً محافظة أربيل (كردستان/ شمال».وبحسب البيان، اعتقلت قوة من وحدة استخبارات فوج طوارئ بغداد الثامن ومفرزة من جهاز الأمن الوطني متهما مطلوبا في منطقة العطيفية.من جهته، أكد مصدر أمني في محافظة ديالي العراقية تدمير وكر لداعش يضم أحزمة ومواد جاهزة للتفجير. وقال المصدر إن مديرية جهاز الأمن الوطني تمكنت بمشاركة قوة من دائرة أمن بغداد ومديرية أمن المدائن وقوة لواء مغاوير قيادة عمليات ديالي وقوة من قيادة العمليات خلية الاستخباري من تدمير وكر لداعش عند جنوب ناحية بهرز.