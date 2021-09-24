تلقى «إخوان» المغرب ضربة موجعة جديدة تمثلت في خسارتهم انتخابات عمدة مدن المغرب، إذ ألحق رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش هزيمة بحزب العدالة والتنمية. وكان الحزب الإخواني تعرض لهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأزيح من رئاسة الحكومة، وانتخب أخنوش اليوم (الجمعة) رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة أغادير وسط المغرب. وفاز أخنوش رئيس الحكومة المكلف الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنصب عمدة مدينة أغادير في وسط المغرب.ويخلف أخنوش على رأس المدينة صالح المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس الحكومة في المغرب رئاسة مجلس جماعي. وفازت أسماء أغلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، وهي أول امرأة يجري انتخابها عمدة للعاصمة المغربية الرباط. وانتخبت نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء.ويعد انتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية «الإخواني». وجرت جلسة انتخاب عمدة الدار البيضاء بحضور سعيد أحمدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات.وتفوقت الرميلي على منافسها الوحيد عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية النائب الأول للعمدة السابق عبد العزيز العماري بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت.وأسفرت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات عن تصدر حزب الأحرار بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا، وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.