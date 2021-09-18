كشفت السلطات السودانية ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات قادمة من ليبيا عبر عصابات تجارة السلاح. وأفادت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم (السبت) أنها تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، وأوقفت 4 أشخاص من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب.وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية المقدم الركن علي أحمد محمود عووجه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن القوات الأمنية تحركت عقب وصول معلومات عن نشاط العصابات المتفلتة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، وعمدت دوريات الدعم السريع إلى تمشيط المنطقة. وقال إن الدوريات اشتبكت مع العصابات على بعد 3 كيلومترات من المنطقة، وطاردتهم حتى قبضت على 4 أفراد من تجار السلاح، وقد سلموا بعد التحقيق معهم للجهات المختصة لاسكتمال الإجراءات القانونية.يذكر أن قوات الدعم السريع تنتشر على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، وتمكنت عدة مرات من إيقاف مسلحين في مناطق بإقليم دارفور غرب البلاد، المحاذي في أقصى شماله للحدود الليبية.