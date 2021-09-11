كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحثها قرب بلدة الناصرة عن الأسيرين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي، بعد اعتقال 4 من الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة قمع مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرة عمودية إسرائيلية تقوم بعمليات بحث وتمشيط في منطقة مرج ابن عامر جنوب الناصرة، وباشر عناصر البحث الجنائي رفع أدلة عثروا عليها في أحد الحقول الزراعية، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز تفتيش في المنطقة التي تشهد تعزيزات أمنية مكثفة.وتمكنت قوات الاحتلال اليوم (السبت) من اعتقال الأسيرين الفلسطينيين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، ليصبح عدد الذين اعتقلوا خلال الساعات الماضية 4. ووفقاً لمصادر إعلامية فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية عثرت على الأسيرين في مرآب للسيارات بين قريتي عرب الشبلي وأم الغنم عند سفوح جبل الطور جنوب الناصرة.فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معلومات استخبارية وصلت إلى الشرطة تشير إلى مكان اختباء الأسيرين قبل اعتقالهما. وقال موقع «والا» العبري، إن القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي حاول مقاومة اعتقاله والهروب، لكنه كان منهكا للغاية وتمت السيطرة عليه.وشكلت التنظيمات والفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال لجنة طوارئ لمواجهة قمع مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى والبدء في إضراب مفتوح عن الطعام سيضم في المرحلة الأولى 1500 إلى ألفي أسير، إضافة إلى وضع برنامج عمل لباقي الأسرى لمواجهة القمع الذي يتعرضون له.وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين أنها كلفت طاقمها القانوني ببذل كل جهد مستطاع للمتابعة والوقوف على مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد 5 أيام من فرارهم .وطالبت حركة فتح في بيان مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال، ووقف الهجمة الاحتلالية التي تمارس عليهم.