فجر تسليم مسؤولين أمريكيين حركة طالبان قائمة بأسماء المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء والحلفاء الأفغان للسماح لهم بالدخول إلى المحيط الخارجي للمطار غضباً وراء الكواليس من المشرعين والمسؤولين العسكريين. ونقل موقع «بوليتكو» عن مصادر موثوقة تأكيدها أن هذه الخطوة من قبل 3 مسؤولين ومسؤولين في الكونغرس استهدفت الإسراع بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص مع اندلاع الفوضى في العاصمة.ومنذ سقوط كابول في منتصف أغسطس تم إجلاء نحو 100 ألف شخص، واضطر معظمهم إلى المرور عبر العديد من نقاط التفتيش التابعة لطالبان.وردا على سؤال حول تقارير «بوليتيكو» خلال مؤتمر صحفي، قال الرئيس جو بايدن إنه غير متأكد من وجود مثل هذه القوائم، لكنه لم ينف أيضا أن الولايات المتحدة تسلم في بعض الأحيان أسماء إلى طالبان. وأضاف «كانت هناك مناسبات اتصل فيها جيشنا بنظرائهم العسكريين في طالبان وقالوا على سبيل المثال هذه الحافلة قادمة وعلى متنها عدد من الأشخاص، وتتكون من المجموعة التالية من الأشخاص. نريدك أن تسمح لتلك الحافلة أو تلك المجموعة.. لذا، نعم كانت هناك مناسبات من هذا القبيل.. على حد علمي، وتم السماح لهم بالمرور».