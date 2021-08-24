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أكدت حركة طالبان التي تسيطر على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول، أنها لا تريد رؤية عسكريين أتراك في البلاد.وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء): «نريد علاقات جيدة مع تركيا لكننا لا نريد وجود عسكريين لها في أفغانستان».وأشار مجاهد إلى أنه لا حاجة لوجود عسكريين أتراك في مطار كابول، مصرحا: «سنستطيع بأنفسنا ضمان الأمن فيه»، بحسب «».وتقوم وحدات من القوات التركية إلى جانب نظيراتها من الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابول، الذي تجري عبره عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان.