حذرت ألمانيا من تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، مؤكدة أن هذا التوجه ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015، ودعت طهران إلى العودة إلى المفاوضات بنهج بناء.وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، على أنه ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشفت أمس (الثلاثاء) في تقرير لها أن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%.وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الدول الأعضاء بأنّ طهران توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في منشأة نطنز.وبحسب تقرير غروسي، أنتجت إيران 200 غرام من اليورانيوم المعدني المخصّب بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأنّ هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع السلاح النووي.وكانت إيران باشرت في أبريل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مقابل 20% سابقاً، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ3.67% المحدّدة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.