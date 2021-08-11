توقع مسؤول في المخابرات الأمريكية سقوط العاصمة الأفغانية كابول في قبضة طالبان خلال 3 أشهر، بعد عملية عزلها في غضون شهر من الآن، فيما أفاد الرئيس جو بايدن بأنه ليس نادما على قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، الذي من المقرر إنجازه نهاية الشهر الجاري. وقال في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، إنه على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم، وذلك في وقت تواصل حركة طالبان سيطرتها على مزيد من المناطق الأفغانية. فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن مستويات العنف في أفغانستان مرتفعة بشكل غير مقبول ولا تتماشى مع اتفاقية السلام الأمريكية مع طالبان. وقال للصحفيين إن ما يجري هناك يشير إلى أن مستويات العنف تتماشى مع ما تعهدت به طالبان في تلك الاتفاقية. وأضاف البيت الأبيض أن القوات الأفغانية لديها التدريب الكافي لمقاتلة طالبان.وكان مصدران أمريكيان مطلعان أفادا بأن هناك مناقشات نشطة لسحب المزيد من أعضاء السفارة في كابول. وأضافا أن الحركة ما زالت تواصل تحقيق مكاسب كثيرة في أفغانستان، فيما لفت أحدهما إلى أن هذه المكاسب التي حدثت بسرعة أكبر بكثير مما توقعه العديد من المسؤولين الأمريكيين، وهو ما جعل الموقف أكثر إلحاحاً لتسريع المحادثات.