اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن Hritc اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بارتكاب 122 انتهاكا في الممتلكات الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في محافظة تعز.وأفاد المركز في تقرير له ان المليشيا فجرت 16 منزلا لمدنيين كما تسببت بتضرر 18 منزلا كليا و43 آخر جزئيا جراء القصف المدفعي بمختلف الأسلحة الثقيلة، مؤكدا ان المليشيا احرقت منزلا واحدا، واتلفت 39 مركبة خاصة جراء القصف المكثف كما دمرت مركبة أخرى جراء انفجار لغم أرضي مرت عليه.وأشار المركز إلى أن فريقه الميداني رصد تضرر 4 ممتلكات خاصة أخرى بين محلات تجارية ومعدات مختلفة.