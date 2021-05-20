أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الخميس) أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي المحتلة أسهمت في كشف وجه الكيان المغاصب الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح، مشدداً على استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العنصري الذي يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.وأوضح أبو الغيظ خلال استقباله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الالتفاف حول القضية قد وحد الفلسطينيين، ومن ورائهم العرب جميعاً، وأن من المهم البناء على هذه اللحظة والحفاظ على الزخم الحالي من أجل كسب معركة الرأي العام العالمي.وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط استمع لعرض مفصل قدمه الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميداني والسياسي وما آلت إليه المواجهات، ووحشية الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين واستهداف المدنيين.