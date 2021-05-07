أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته لاستمرار السلطات الإسرائيلية في بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعبر الحجرف عن خطورة ما تقوم به إسرائيل من الاستمرار في مخالفة مبادئ القانون الدولي والجهود الدولية، والتي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط للوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر فيها.وطالب الحجرف المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من بناء مستوطنات جديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضيه الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.