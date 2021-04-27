عكست التصريحات المسربة لوزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف حول الصراع داخل أروقة السياسة والحرس الثوري حجم الاختلافات الجذرية بين قيادات النظام؛ كون تسريبات ظريف أثارت زوبعة كبيرة وانتقادات سياسيين محافظين، كونها طالت الإرهابي الهالك قاسم سليماني الذي يحظى بمكانة كبيرة في أوساط خامنئي والحرس الثوري. وأطلقت تصريحات مثيرة للجدل، جاءت على لسان ظريف، مجددا تساؤلات عدة بشأن حقائق حسابات القوة في إيران، وذلك بصرف النظر عن أي نفي «رسمي» للتصريحات المسربة؛ وكون نفيها لا يحجب في كل الأحوال ما يبدو من حجم الانقسامات التي تعصف بأركان النظام الإيراني. ومن المؤكد أن تصريحات ظريف المسربة التي جاءت مع قرب انتهاء ولاية حكومة روحاني تمت هندستها لإظهار حجم التدخلات والصدع في العلاقة بين رأس الدبلوماسية الإيرانية والحرس الثوري.وبدا واضحا الاستياء الكبير لدى ظريف مما وصفه بالتدخل الواسع لقاسم سليماني في الشأن الدبلوماسي الإيراني خصوصا عندما قال ظريف «لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية»، وأن «هيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا». ولمحاولة التغطية على التسريبات بدأ ظريف زيارة لبغداد أمس وبعيد وصوله زار موقع استهداف سليماني حيث تلا الفاتحة.. واصفا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، سليماني بـ«بطل القتال ضد داعش»؛ على حد زعمه.. وأقر ظريف في تسريباته بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح «ساحة المعركة». منتقدو ظريف طلبوا إقالته، «لأنه هدد الأمن القومي الإيراني من خلال الكشف عن السياسة الداخلية»، في حين أعرب أنصاره عن قلقهم من أن تؤثر تصريحاته على الانتخابات الرئاسية المزمعة أواخر يونيو، وتتسبب في عزوف الناخبين عن التصويت وفقدان ثقتهم في قدرة المسؤولين المنتخبين على التأثير في سياسات البلاد.وبحسب مصادر إيرانية مطلعة فإن حالة التوتر بين ظريف وقاسم سليماني وصلت إلى مستويات عالية حيث هدد ظريف بتقديم استقالته عدة مرات خلا السنوات الماضية ولكنها رفضت. وأخرجت التسريبات حالة الصراع بين الطرفين من السر إلى العلن وكشفت المستور داخل أروقة ودهاليز المرشد والحرس الثوري وفيلق القدس.هناك من قد يخطئ في التشخيص عندما يرى ظريف يتظاهر بالبسمات التي تقطر سما ويتصور أن سليماني شيء وظريف شيء مختلف عنه وكلاهما وجهان لعملة الإرهاب الطائفي.