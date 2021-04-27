بعد وقت قصير من الإعلان عن هدنة دائمة، تجددت المواجهات الدامية بين مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري وقوات أمنية تابعة لسورية الديمقراطية، داخل حيي طي وحلكو في مدينة القامشلي بريف الحسكة السورية.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الإثنين)، استمرار أصوات إطلاق نار متقطعة بين الحين والآخر في القسم الجنوبي من حيي حلكو وطي في القامشلي، فيما استهدف عناصر «الدفاع الوطني» التابعة للنظام السوري بقذيفتي «آر بي جي» مدرسة بحي حلكو قرب سكة القطار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وأفاد المرصد (الأحد) بأن كلاً من «الأسايش»، التي تمثل الذراع الأمنية لقوات سورية الديمقراطية، و«الدفاع الوطني»، التابعة للنظام، توصلت برعاية من قوات روسية وقوات سورية الديمقراطية إلى هدنة دائمة مشروطة بالتزام عناصر «الدفاع الوطني» بعدم أي خروقات لهذه الهدنة.