أنهى النظام السوري اليوم (الأحد) الجدل الدائر حول الانتخابات الرئاسية، بعد أنباء عن نيته الدخول في مشاورات اللجنة الدستورية وتأجيل الانتخابات، إلا أن النظام فاجأ المراقبين بإعلان أن الانتخابات في موعدها. وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد، ودعا الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام، بدءا من يوم غد (الإثنين) وحتى (الأربعاء ).بدوره، قال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني فهد المصري في تصريح لـ«عكاظ» إن الانتخابات تعبير عن رغبة إيرانية روسية لتحدي الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي عموما، فالغرب لن يعترف بهذه المسرحية الهزلية، والروس مستاؤون من العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي ستفرض عليهم بعد التصعيد الأخير في أوكرانيا.وأكد أنه لن يهنأ الأسد ومن معه طويلا فهناك مفاجآت ولا يعلمون ما تخبئه واشنطن ولا يعلمون ما سيسببه التحول والتغيير المهم في الإستراتيجية الإسرائيلية حيال سورية التي أصبحت ترى في بقاء الأسد تهديدا لأمنها القومي. وأضاف أن سفينة الأسد غرقت وللأبد، وهناك أطراف دولية ستصعق عندما تستقبل خبر سقوط مفاجئ للأسد، معتبرا أن الأسد سيكون محظوظا لو لاقى مصير صالح أوالقذافي أو تشاوسيسكو.وأكد أن مسرحية الانتخابات مخالفة قانونية ودستورية، إذ إن ولاية رئيس الجمهورية 7 سنوات، ولا يحق له الترشح أكثر من ولاية ثانية، مع العلم أن هذه المرة هي الرابعة له.