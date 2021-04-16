دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، أوروبا إلى الدعم في مواجهة روسيا، وطالب بالسماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو». وقال زيلينكسي في حوار مع صحيفة «لو فيغارو» قبيل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم (الجمعة): إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل فعليهم التصرف من هذا المنطلق. وأضاف أن مسؤولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيراً، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.واعتبر أنه يجب أن يتطرق النقاش أيضاً إلى الأمور الأمنية، مؤكداً أن أمن أوروبا يعتمد على أمن أوكرانيا، لا يمكننا أن نبقى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى.وقال زيلينسكي في فيديو مصور نشرته وسائل الإعلام أمس (الخميس): إن قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون محادثات ثلاثية (الجمعة) بشأن النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.