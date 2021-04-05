لقي قاضٍ باكستاني وزوجته واثنان من أطفاله حتفهم إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة وادي سوات شمال غربي باكستان.



وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية على الطريق السريع الذي يربط منطقة وادي سوات مع العاصمة إسلام آباد.



وبيّن قائد الشرطة المحلية شعيب خان، أن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة القاضي آفتاب أحمد آفريدي، مما أدى إلى مقتله على الفور ومقتل زوجته وطفليه، بالإضافة إلى إصابة اثنين من حراسه الشخصيين بجروح.



وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث وعدّه عملاً إرهابياً جباناً، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على عزم باكستان في حربها على الإرهاب.