أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، قدرة الجيش في بلاده على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها مليشيا التمرد والإرهاب الحوثية.

وثمّن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك في التصدي للمخططات والأطماع الإيرانية ومليشياتها الحوثية.

وقال الفريق المقدشي: «إن المليشيا الحوثية تسعى لتمكين المشروع الإيراني من اليمن وتحويله ساحة، ومنطلق لتهديد الجوار ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات والاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المنشآت والمصالح العالمية وخطوط الملاحة البحرية».

وأضاف: إن مقاتلي الجيش يُفشلون محاولات العدو الحوثي من الاقتراب من مأرب ويكسرون هجماته ومحاولاته اليائسة.

وأكد وزير الدفاع اليمني أن عملية تحرير اليمن تمضي نحو تحقيق تطلعات الشعب باستعادة كامل التراب والتصدي لمليشيا التمرد والإرهاب.

وأشاد، بالالتفاف الشعبي الواسع حول المعركة المصيرية من مختلف الفئات والانتماءات، التي تعكس مستوى الوعي والإجماع الشعبي على مواجهة المخططات الإيرانية وأدواتها الحوثية والتمسك بقيم ومبادئ الجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية.