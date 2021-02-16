في محاولة مكشوفة للتنصل من الاعتداءات التي استهدفت إقليم كردستان العراق، زعمت إيران اليوم (الثلاثاء) أنها «تعتبر استقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة.. وترفض أي عمل يخل بالأمن والسلام في ذلك البلد». ونفت إشارة مسؤولين عراقيين إلى صلتها بجماعة غير معروفة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في مدينة أربيل على القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق، بحسب المتحدث باسم خارجية نظام الملالي سعيد خطيب زاده.ودعا رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية، والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان، وفقا لوكالة رووداو الكردية. وحث بارزاني حكومة بغداد على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص.وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت بسقوط 3 قذائف هاون، 2 منها بالقرب من مطار أربيل والثالثة في حي سكني وإصابة مدنيين بجروح. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.