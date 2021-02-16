تعتزم الأمم المتحدة الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الجوانب الإنسانية في اليمن في سويسرا الشهر القادم، فيما تواصل مليشيا الحوثي تصعيد الأزمة ومحاصرة المدنيين في مناطق سيطرتها ومنع دخول ناقلات النفط والغاز التابعة لتجار يمنيين إلى مناطقها. وقال مسؤولون أمميون في تصريحات صحفية أمس (الإثنين) إن الأمم المتحدة تعتزم عقد المؤتمر الافتراضي للمانحين أوائل مارس، لكن لم يتم الانتهاء بعد من تحديد المبلغ المستهدف والخطط المتعلقة بالمؤتمر. وكانت الحكومة اليمنية أفادت بأن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج ناقش مع رئيس الحكومة إمكانية عقد مؤتمر للمانحين. وكشفت مصادر في وزارة النفط اليمنية لـ«عكاظ» أن المليشيا الحوثية تحتجز عددا من ناقلات النفط والغاز في أطراف صنعاء وتجبرها على تفريغ شحناتها في مخازن تجار السوق السوداء الموالين لها.