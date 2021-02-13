قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، إن من أهم أهدافه تحقيق المصالحة الوطنية ولمّ الشمل وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية، استكمالاً لمباحثات اللجنة العسكرية (5+5) ومساعي البعثة الأممية.وأكد المنفي خلال لقاء مع أعضاء مجلس النواب في طبرق، اليوم (السبت)، أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية، التي ستنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن الليبي. ووصل المنفي إلى طبرق مسقط رأسه في شرق البلاد، الجمعة، في أولى زياراته للمدينة.وكان في استقبال المنفي شخصيات عسكرية وسياسية، وأعيان ومشايخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها. وتعتبر الزيارة هي الثانية للمنفي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وتأتي في سياق الزيارات التي سيجريها لكل المدن والمناطق الليبية.