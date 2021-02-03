قتل 4 جنود تونسيين اليوم (الأربعاء) في انفجار لغم بإحدى العربات العسكرية التي كانت تقلهم خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.وانفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.واعلنت السلطات التونسية أن مسلحين منضوين تحت لواء تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» وتنظيم داعش يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر الرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم، أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة.