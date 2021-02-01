فتحت السلطات المصرية اليوم (الاثنين) معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام استثنائياً تنتهي الخميس لعودة العالقين الفلسطينيين من الجانبين، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الممثلة في سفارة فلسطين بالقاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير طبية احترازية خشية تعرض العاملين في المعبر للإصابة بفايروس كورونا.

وقامت الجهات الطبية المصرية بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن المعبر بوضع فريق طبي متكامل للإشراف الطبي على المعبر، ووضع سيارات إسعاف متخصصة لنقل أي حالات طبية طارئة.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«عكاظ» إن الحكومة المصرية أبلغت نظيرتها الفلسطينية بميعاد فتح وغلق المعبر والاستعداد لتمكين سفر الحالات الإنسانية بصفة خاصة، فضلاً عن نقل الطلبة وحاملي الإقامة، خاصة وأن المعبر يعد المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر في ديسمبر الماضي، أمام العائدين والمسافرين من قطاع غزة، لكنها أعادت إغلاقه ضمن سلسلة إجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا.