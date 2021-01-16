اختار حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، اليوم (السبت)، أرمين لاشيت رئيس ولاية شمال الراين وستفاليا زعيماً جديداً له خلفاً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 عاماً.وأدلى أغلبية أعضاء الحزب في مؤتمره العام المنعقد بصورة افتراضية، بأصواتهم لصالح الوسطي لاشيت (59 عاما)، على حساب منافسه في الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب المحافظ فريدريخ ميرز، وشكلياً ستنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب الأصوات التي تم الإدلاء عبر البريد.وعزز لاشيت بهذا الانتصار مواقعه كمرشح أوفر حظاً عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار الدولة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر سبتمبر القادم.وفي عام 2018 أعلنت المستشارة انغيلا ميركل أنها لن تترشح للانتخابات القادمة وستستقيل من رئاسة حزبها، فيما ذكرت خليفة ميركل في رئاسة الحزب وزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور في فبراير العام الماضي أنها ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح لمنصب المستشار، ما اضطر الحزب إلى تأجيل المؤتمر العام المقرر لانتخاب زعيم جديد له مرتين بسبب جائحة فايروس كورونا.والمحت ميركل في افتتاح مؤتمر الحزب أمس الأول (الجمعة) إلى أنها تفضل اتباع مسار وسطي وترفض الاستقطاب. يذكر أن أعداد مندوبي حزب ميركل الذين أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 1001 شخص.