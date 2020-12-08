في مسعى إيراني لتوريط الحليف السوري، طالب رئيس نظام الملالي حسن روحاني، نظام بشار الأسد بمواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة. وأكد خلال استقباله وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد في طهران بحضور نظيره الإيراني جواد ظريف اليوم (الثلاثاء)، دعم طهران المستمر لدمشق.وبحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، فإن روحاني أكد الوقوف إلى جانب سورية حكومةً وشعباً كحليف إستراتيجي. وأكد على أن مواجهة المحتلين والإرهاب هدف مشترك، لتحرير جميع الأراضي المحتلة بما فيها الجولان.ووصل المقداد إلى طهران أمس الاثنين في أول زيارة يقوم بها لإيران عقب توليه منصبه كوزير للخارجية في نوفمبر.وكانت إيران حليفًا رئيسيًا لنظام بشار الأسد منذ بداية الحرب السورية عام 2011، حيث قدمت لحكومة دمشق دعمًا عسكريًا واقتصاديًا حيويًا.