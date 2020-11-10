أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا. وكان عريقات نقل قبل نحو 20 يوماً من منزله في أريحا إلى مستشفى هداسا في القدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بالوباء القاتل، وقد وصفت حالته بالحرجة، إثر توقف الوظائف الحيوية للرئة، ووضع على جهاز الاكمو، وهو جهاز تنفس خارجي، وبقي على هذه الحالة حتى وفاته.ونعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات. وأعلن الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. وقال في بيان إن رحيل عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية.وقدم الرئيس لأسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه وبناته التعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر وحسن الاحتساب.ولد الدكتور صائب عريقات في 28 أبريل 1955 في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، وعرف بكبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996، لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.سافر عريقات في سن الـ17 إلى الولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو وجامعة برادفورد البريطانية، التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام. حصل على الجنسية الأمريكية، وعمل محاضراً للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها، كما عمل صحفياً في جريدة القدس لمدة 12 عاماً.