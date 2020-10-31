من المقرر أن تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لأول مرة في مدينة غدامس داخل ليبيا، خلال الفترة من 2-4 نوفمبر، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الوفدين في 23 أكتوبر في جنيف.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم (السبت)، أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية وآليات المراقبة والتحقق من الهدنة.

ويستبق الاجتماع محادثات الحوار السياسي التي دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيه بداية من 9 نوفمبر بالعاصمة التونسية للتباحث حول تشكيل سلطة موحدة وتوافقية تتولى إدارة الفترة الإنتقالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم، على ضرورة أن يشمل الحل السياسي كل الليبيين، وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحوار الليبي المرتقب في تونس.