أعلن مجلس الوزراء الكويتى قبل قليل الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد خلفا للأمير الراحل. ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ بمدينة الكويت، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950 لديه 4 أولاد وبنت وهم: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة. وتلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة.وعلى مدى ما يقرب من 60 عاما، تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع. وبدأ عمله محافظا لحولي في عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما، ثم أصبح وزيرا للداخلية في عام 1978، ووزيرا للدفاع في عام 1988.ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل 1991، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003، ثم أصبح وليا للعهد في 2006.