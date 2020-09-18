كشفت الرئاسة العراقية، اليوم (الجمعة)، أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه، وتشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات. ووصفت الرئاسة في بيان رسمي، نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة بأنها «ممتازة»، مؤكدة على ضرورة وضع خطط للسيطرة على السلاح المنتشر.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال إن العراق لا يمكن أن يكون جزءاً من سياسة المحاور، مضيفاً أن استقرار البلاد يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في الإقليم. ودعا الجميع إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.واستقبل صالح في قصر بغداد، (الأربعاء)، عدداً من سفراء الدول العربية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.وأكد في بيان صحفي أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة ما هي إلا مشروع وطني يحفظ للعراق أمنه وسلامه، مشيراً إلى أن استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي.