دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد نوه الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وثمّن الملك الجهود الأمريكية لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأكد لبومبيو حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع أمريكا.

من جهته، قال بومبيو إنه التقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف في تغريدة نشرها على «تويتر»: «ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة».

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في البلاد.

وفي وقت لاحق اليوم وصل إلى الإمارات، خاتماً جولة سريعة إلى الشرق الأوسط، شملت إسرائيل والسودان والبحرين.