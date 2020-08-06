أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، (الأربعاء)، أن بلاده ستمنح مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يساهم في توقيف أي شخص مرتبط بدولة، يتدخل في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة «تقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بالتعرف أو تحديد مكان أي شخص يتدخل في الانتخابات الأمريكية بناء على توجيهات حكومة أجنبية أو تحت قيادتها».

وشدد على أن بلاده تحث أي شخص بحوزته معلومات بشأن تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية «من خلال أنشطة سيبرانية غير قانونية»، أن يتواصل مع الحكومة أو أقرب سفارة أمريكية.