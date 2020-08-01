طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (السبت)، تركيا بالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي، واصفاً التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي بـ«الاستفزازي»، وأنه بمثابة «سقوط جديد لدبلوماسية أنقرة».



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي».



وأضاف قرقاش: «العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي».



وفي تغريدة سابقة قال قرقاش إنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب. وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر أنه لا بد لزمن تدخل الحشود والمليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي.



وأردف قائلاً «سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوى بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي».